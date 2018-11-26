Evlerden ziynet eşyası çalan genç hırsız yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde plastik kartla kapısını açtığı evi soyan 19 yaşındaki hırsızlık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Teomanpaşa Mahallesi 2249 Sokak'ta bulunan Ü.G.Ş.'ye ait dairenin giriş kapısını plastik kart kullanarak açan 19 yaşındaki S.P., ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Durumun anlaşılmasının ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan S.P. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.