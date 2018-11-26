İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerden ziynet eşyası çalan genç hırsız yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde plastik kartla kapısını açtığı evi soyan 19 yaşındaki hırsızlık zanlısı yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde plastik kartla kapısını açtığı evi soyan 19 yaşındaki hırsızlık zanlısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Teomanpaşa Mahallesi 2249 Sokak'ta bulunan Ü.G.Ş.'ye ait dairenin giriş kapısını plastik kart kullanarak açan 19 yaşındaki S.P., ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Durumun anlaşılmasının ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelinin daha önceden de suç kaydı bulunan S.P. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.