Evleri yanıp kül olan karı-koca ortada kaldı

Antalya'da çıkan yangında evleri küle dönen ve bütün eşyaları yanan çift ortada kaldı. Üzerlerindeki giysileri bile komşulardan alan ve gündelik yevmiyeli işçi olarak çalışan Yitmez çifti kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

Yangın dün sabah ekken saatlerde Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mihrap Duranlar mahallesinde meydana geldi. Kocası Talat Yitmez erken saatte yevmiyeye gittiği için yangın sırasında evde tek başına bulunan Emine Yitmez güçlükle kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Kısa sürede büyüyen ve evin çatısını tamamen saran yangına Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler müdahale etmesine rağmen ev içerisinde bulunan tüm eşyalarıyla birlikte yakıp kül oldu.

Gündelik yevmiyeli işlere giderek geçimlerini sağlayan Yitmez çifti yangın sonra girdikleri evde adeta harabeyle karşılaştı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evin içinde kurtarabilecekleri tek parça eşya arayan aile evden eli boş çıktı.

Talat Yılmaz, sabah işe gitmek için saat 06:50'de evden çıktığını belirterek " Geri geldiğimde evimi bu halde buldum. Yevmiyeyle çalışan bir işçiyim. Yangın elektrik kontağından ardaki odada çıkmış. Maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Yatağım, yorganım, yastığım herşeyim neyimiz var meyimiz yok hepsi yanmış, odam mutfağım, hiçbir şeyim kalmadı. Üzerimizdeki elbiseyi bile komşular getirdi " dedi.