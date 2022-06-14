Evlerinde uyuşturucu madde depolayan şüpheliler yakalandı

Antalya'da polis ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaparak ikametlerinde depolayan 5 şahsı yakaladı. Yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, M.G. isimli şahsın, S.S.Ç. ve B.S isimli şahıslarla birlikte hareket ederek kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, bu maddeleri Kepez'de ikametlerde depoladıkları yönünde bilgiler elde edildi. Bunun üzerine, 9 Haziran günü düzenlenen operasyonda; B.S., S.S.Ç., M.G, İ.S.T. ve Ü.T isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; daralı 972 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 kilo 280 gram katkı maddesi, 2 adet amonyak, tencere, kaşık, mikser, daralı 3 kilo 530 gram skunk (esrar), 226 adet uyuşturucu/uyarıcı (extacy) hap, 104 gram extasy tozu, 7 gram metamfetamin, uyuşturucu presleme için kullanılan kalıp (demir), 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 96 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 400 TL, 800 Dolar ve 60 Euro ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler B.S., S.S.Ç., M.G., İ.S.T. ve Ü.T. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapıldı.