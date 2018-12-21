Evlilik hazırlığı yapan çiftin katil zanlısı eski eş tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftin araç içinde tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eş tutuklandı.

Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nun (33) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Hatice Bahçecioğlu'nun 8 ay önce eşinden boşandığı, Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı, Gürbüz Hakkı Yılmaz'ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, iki kişinin cesedinin bulunduğu araçta maktullere ait olduğu değerlendirilen iki adet av tüfeği, 3 adet 16'lık av fişeği ile olay yerinde 3 adet 12 numara av fişeği kartuşu ve bir 1 adet tapa buldu. Kamera görüntülerinde yapılan incelemede, olayın plakası tespit edilemeyen, içerisi görülmeyen bir araçtaki şahıs ya da şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden polis, buradan yola çıkarak Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A. alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.