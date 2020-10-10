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Evlilik için 10.10.2020 tarihini seçtiler

Türkiye’de en fazla nikahın kıyıldığı ilçe olan Alanya’da, evlenmek isteyen 48 çift akılda kalıcılığı yüksek bir tarih olan 10.

Türkiye'de en fazla nikahın kıyıldığı ilçe olan Alanya'da, evlenmek isteyen 48 çift akılda kalıcılığı yüksek bir tarih olan 10.10.2020 tarihinde nikah masasına oturdu. Cihan Duman ile Ayşe Bozkurt çiftinin nikahı, 2020 yılında kıyılan 1453'üncü nikah oldu.


Alanya'da evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 48 çift, 10.10.2020 tarihinde dünya evine girdi. Türkiye'de en çok nikah kıyılan ilçelerden birisi olan Alanya'da çiftlerin bu tarihte nikah masasına oturmak için aylar önceden sıra aldığını belirten Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, "Çiftlerimiz 10.10.2020 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler" dedi. Erdoğan ayrıca 2020 yılının 1453'ncü nikâhı olan polis memuru Cihan Duman ile hemşire Ayşe Bozkurt çiftinin de nikâhını kıydı. Erdoğan, Alanya Belediyesi adına yeni evlenecek çiftlere mutluluklar diledi.

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