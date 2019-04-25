Expo 2016 alanı eski günlerine geri dönüyor

Expo Antalya'da “20-23 Nisan Expo Festivali” ile kültürel aktivitelere start verildi. Coşkulu bir festivale ev sahipliği yapan Expo Antalya ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin ilk ve tek Expo'su olan Expo 2016 Antalya, 1 Haziran 2018 itibari ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi. Alanın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devrine müteakip alt yapı ile ilgili teknik çalışmalar kapsamında tamir ve tadilata büyük önem verilerek alanın eksikleri giderildi. Açılışındaki çocuk ve çiçek temasına uygun olarak geleneksel hale getirilmeyi hedefleyen “20-23 Nisan Expo Festivali” ile kültürel aktivitelere start verildi. Bu kapsamda coşkulu bir festivale ev sahipliği yapan Expo Antalya ziyaretçi akınına uğradı. Birbirinden güzel aktivitelerle Antalyalılara 4 gün boyunca festival heyecanı yaşatan Expo Antalya Festivali kapsamında birinci gün araç korteji ile başladı. Korteje karavancılardan, motosikletçilere birçok farklı toplumsal gruptan yediden yetmişe çok sayıda katılım oldu. Konyaaltı'ndan başlayan kortej bayraklar eşliğinde Expo Festival Alanına ulaştı.

Dünya Tay-Kik müsabakalarına ev sahipliği yapan alanda heyecan doruğa ulaştı

Hereos Band grubunun eğlenceli gösterileri, Alfa Müzik Grubu ve Başarı Spor Kulübü gösterilerinin ardından Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço “Adam Olacak Çocuk” yarışmasına online başvuru yapan bin çocuk arasından kura ile belirlenen çocukları yarışmaya aldı. Expo festivalinin resmi sunucusu İbrahim Yavuz'un eğlenceli sunumu ile katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadılar. Festivalin ikinci gününde Expo Antalya'da eğlence tüm hızıyla devam etti. Bilfen Orkestrası, anne-çocuk futbol turnuvası, Devlet Opera ve Bale Çocuk Oyunu, “Sihirli Dünya” Latin Dans Gösterileri, Başarı Spor Kulübü Gösterileri ve gecenin finalinde Kalben konseri ile katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadılar. Festivalin üçüncü gününde de katılımcılar, Expo Antalya'da Bubble Çocuk Orkestrası, Uçurtma Şenliği, Yaşlı Evleri Dans Grubu ile eğlenceli zamanlar geçirdiler. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Akant Okulları Korosu ile de vatandaşlarımız Gençlik Orkestrası ile hoş vakit geçirdiler. Festivalin dördüncü gününde 23 Nisan'da ise özellikle çocuklara yönelik etkinlikler ile devam etti. 23 Nisan etkinliklerinde Ukrayna Kültür ve Sanat Korosu, Alfa Müzik Grubu, Flyboard Gösterisi ve günün sonunda 90'lar konseri ile katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadılar.

"60 bin kişi giriş yaptı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Özen, Expo 2016 Antalya'nın müdürlük uhdesine geçtikten sonra 2018'in ikinci yarısında 60 bin kişi giriş yaptığını aktardı. EXPO 2016 Antalya alanında girişler ve otoparkın ücretsiz olduğunu ifade eden Özen, "Deyim yerindeyse yok yok. Yiyecek ve içecek fiyatları Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) fiyat tarifelerini geçemez. STK'lar burada kendilerini tanıtma fırsatı bulabilecek. Ayrıca çeşitli şehirlerin kendilerini tanıttıkları evler yine yerini alırken yöresel lezzetleri misafirlerine sunacaklar. Kır düğünü ya da nişanı yapmak isteyenlerin yer arayışları listesine EXPO Antalya alanını da dahil etmeleri gerekecek. Zira hem yeşil alanda hem göl kenarında hem de ekonomik olarak daha cezip. Kapalı ve açık alanları ile de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanan EXPO 2016 Antalya alanında kendisini göstermek isteyen gruplar da ücretsiz olarak konser verebilecek. Hatta EXPO 2016 Antalya alanını gezerken çeşitli noktalarda sokak müzisyenleri ile dahi karşılaşmanız mümkün görünüyor. Expo 2016 Antalya alanına yılın her günü bekliyoruz" diye belirtti.