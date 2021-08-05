Eynif Ovasına inen yangın, yaban hayatını da etkiliyor

Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovasına sıçrayan orman yangını devam ediyor. Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Manavgat yangını ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya-Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerleyen yangın, dün akşam saatlerinde Eynif Ovasına indiği bildirildi.

Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, yangının köylüler ile birlikte 5 gündür önünü kesmeye çalıştıklarını fakat Eynif Ovasına indiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük yaylası mevkiine sıçradı. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi Düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 km uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışıldıysa da dün akşam saatlerinde Yılkı atları ile ünlü Eynif Ovasına ulaştı.

Yangının şu anda Eynif Ovasına kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, "Manavgat'ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası'da sınır bölgesidir. Özellikle Bölgede kızılçam ormanları yoğunluktadır. Günlerdir Ormana halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda alevler Ormana'nın Badınoluğu, Girendere, Eynif Ovası, Gölcük ve Katırancı mevkiini atladı. Dün akşam saatlerinde ise Eynif Ovasına kadar ulaştı. Devletimizin tüm birimleri canla başla mücadele ediyorlar" dedi.

“Yılkı atları ve yaban hayatının yaşam alanı”

90 bin dönümlük olan Eynif ovasında yaşayan Toroslar'ın efsanesi Yılkı atları da sürüler halinde burada yaşadığını anlatan Canbaş, “Yılkı atlarının sayısının sadece Eynif Ovasında bin civarındadır. Hatta daha fazla sayıdadır. Ormana ve Başlar köyünün ovada binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanları bulunmaktadır. Ayrıca Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü bulunmaktadır. Bölgedeki çobanların tahliyesi yapıldı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bölgeden çıkartıldı. Bölge yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Sadece Yılkı Atları değil, yaban keçisi, ve sayısız hayvanlar bölgede dağınık bir şekilde yaşamaktadır. Umarım bir an önce yangın söndürülür” diye konuştu.

“Akseki'deki yangınlar kontrol altına alındı”

Akseki'nin Güğlen dağındaki yangınlar gece saatlerinde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi. Akseki'de Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinden sonra Güğlen Dağındaki yangınında yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan yapmış oldukları çalışmalara bölgedeki halktan da büyük destek sağlandı.