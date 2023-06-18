Eyüp Bülent Miran'dan "maaş artışı, ek gösterge ve kira yardımı" açıklaması

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Temmuz ayında memur maaşlarındaki artış ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin ve memurlara kira yardımı konularının TBMM'nin ilk işi olması gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesini ve diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin de eş değer olarak artırılmasını beklediklerini dile getirdi. Miran ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili olarak da seçim öncesi bulunulan ‘Birinci dereceye yükselen tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlandırılacağı' vaadinin de memur maaş artışı ile birlikte yerine getirilmesini talep etti.

7. toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor

"TBMM'nin ilk işinin bu iki önemli hususta yasal düzenlemeyi hayata geçirmek olmalıdır" diyen Miran, kamu görevlilerinin toplu sözleşmede de yer alan haklı taleplerinin yerine getirilmesinin önemine vurgu yaptı. Miran, "En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasına ilave olarak, 6. dönem toplu sözleşme gereği yüzde 6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir. Buna ek olarak, bu yıl gerçekleştirilecek 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerine tamu İşvereni, gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek bir düzenlenmeyi içeren teklifle gelmelidir. Seçim öncesi bulunulan ‘Birinci dereceye yükselen tüm memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlandırılacağı' vaadi ile memurlara kira yardımı konusunda bir düzenleme yetkili konfederasyon Memur-Sen ile istişare edilerek Temmuz ayı itibarıyla hayata geçirilmelidir. Kamu görevlilerinin sorunlarının çözüm yeri, sosyal tarafların bir araya geldiği toplu sözleşme masasıdır" dedi.