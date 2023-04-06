Fabrika personelini taşıyan servis devrildi: 7 yaralı

Antalya'da mobilya fabrikasındaki personeli taşıyan midibüsün yan yattığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kepez İlçesi D650 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasındaki personelleri taşıyan Oktay T. (46) hakimiyetindeki 07 APA 093 plakalı servis midibüsü, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlattı, araçtan sadece dua kitabıyla iftar için ayırdığı ekmeğini aldı

Ön, yan ve arka camı tuzla buz olan midibüsten kazayı sıyrık dahi almadan atlatan sürücü Oktay T., araçtan sadece dua kitabıyla iftarını yapacağı ekmeğini aldı. Dua kitabı ve poşete sardığı ekmeği uzun süre elinde tutan sürücü, ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

Polis trafiği tek şeritle verirken, yolun ortasında yan yatan midibüs çekiciyle bölgeden alındı.