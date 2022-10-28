Fabrikada patlamayla birlikte yangın çıktı, 1 işçi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde cüruf işlenen bir fabrikada patlamayla çıkan yangında iş makinesinde yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Antalya Bulvarı üzerindeki Ferrochrome Eti Elektrometalurji A.Ş. fabrikasında yaşandı. Alanda çalışan iş makinesinin bomunun kırılması ve işlenmiş cürufun su ile temas etmesi sonucu önce patlama yaşandı, ardından yandın çıktı. Alevler iş makinesine sıçradı. İşçiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çıkan yangınla iş makinesini kullanan operatör, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansa Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.