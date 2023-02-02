Fabrikalar enerjilerini güneşten alıyor

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, "Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

CW Enerji, devreye aldığı yeni projelerle müşteri portföyünü genişletmeye devam ediyor. Fabrika çatılarını panelleri ile donatan CW Enerji, Aydın'da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığı iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına bin 728,6 kilowatt peak (kWp) gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Türkiye'nin her yerinde projeler ürettiklerini söyledi. Yılmaz, "Son yıllarda güneş enerjisine ilgi oldukça fazla. Biz de CW Enerji olarak güneş enerjisinin faydalarını her fırsatta dile getiriyoruz ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bursa'dan Aydın'a, Denizli'den Diyarbakır'a kadar Türkiye'nin her yerinde projelerimiz var" diye konuştu.

Temiz enerjiye katkı

Otomotivden lojistiğe, turizmden gıdaya kadar hemen her sektörde faaliyet gösteren firmaların çatısına GES kurduklarını dile getiren Yılmaz, bu sayede temiz enerjiye katkı sağladıklarını kaydetti. Aydın'da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını dile getiren Yılmaz, "Firmanın çatısına bin 728,6 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduk. Güneş panellerimiz sayesinde firma yılda yaklaşık 1 milyon 112 bin 300 kilogram karbon salınımının önüne geçecek ve 170 ağacın kurtarılmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.