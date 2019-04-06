Falez plajlarında yaz hazırlıkları başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin falez plajlarında yeni sezon hazırlıkları başladı. İnciraltı Plajı'nda kış dolayısıyla sökülen ahşap zeminlerin montajı sürüyor.

Yeni sezon hazırlıkları falezlerden asansörle inilebilen Manavoğlu Parkı içindeki İnciraltı Falez Plajı'nda devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda büfe hizmeti de bulunan plajda kış dolayısıyla sökülen ahşap zeminler yeniden monte ediliyor. Muratpaşa Belediyesi falez plajlarında çalışmaların Nisan ayı içinde tamamlanıp plajların Mayıs ayıyla birlikte hizmete alınması hedefleniyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin falez kıyı bandı Erenkuş'ta, Erdal İnönü Kent Parkı'nda, Manavoğlu Parkı'nda, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de ve Konserve Koyu halk plajları yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez kıyı bandında Erenkuş mevkiinden Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Bababurnu'na kadar, plajları ve kent parklarıyla kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Geçen yıl Erenkuş Plajı'nın hemen yanı başında bulunan Bambus, Falez Park, Muhsin Adıyaman Sitesi önü ve faaliyetlerine ara veren Hamitbey Plajı'nda iyileştirme çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundukları kaydeden Başkan Uysal, gerekli yasal sürecin tamamlanması durumunda bu noktaları da kente kazandıracaklarını belirtti.