‘Falezler bizim evimiz' projesine 156 bin liralık hibe

Muratpaşa Belediyesi'nin ‘ortak akıl merkezi' ASSİM'de Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD) ve ASSİM Proje Ofisi'nin hazırladığı ‘Falezler bizim evimiz' projesi, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından 156 bin liralık hibe desteğine değer görüldü.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de ulusal ve uluslararası kurum ve vakıfların desteklediği projelere yenileri eklendi.

ASSİM Proje Ofisi'nin katkılarıyla yapılan başvurular sonucunda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Teknik Destek Hibe Programları çerçevesinde ASSİM'de faaliyet yürüten Kadın Girişim Kooperatifi'nin tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi başvuruları kabul oldu. Proje bünyesindeki 40 kişi için eğitim ocak ayı içinde yapılacak. Yine aynı program çerçevesinde ASSİM'de bulunan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 30 kişilik ekip aralık ayı içinde proje döngüsü eğitimine katılacak.

Bununla birlikte ASSİM Proje Ofisi'nin ANTSAD iş birliğiyle hazırladığı ‘Falezler bizim evimiz' isimli proje, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) tarafından sağlanan hibe programına kabul edildi. 156 bin liralık hibe desteği alan proje, ocak - ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Proje, Akdeniz'de doğal yaşam alanı falezler olan Akdeniz foku, orfoz gibi nesli tehdit altında olan deniz canlılarının biyolojik çeşitliliğinin ve yaşam alanlarının korunması amacını taşıyor.