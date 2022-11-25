Falezlerde 22 yaşında bir gencin cesedi bulundu

Antalya'da falezlerin denizle birleştiği kayalık alanda 22 yaşında bir erkek cesedi bulundu. Kalabalık ise polisin kurtarma çalışmalarını tehlikeye aldırmadan 40 metrelik falezlerin kenarında merakla izledi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı alt tarafındaki falezlerde meydana geldi. Kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayalık alana güçlükle ulaşan ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasının ardından kaşık sedyeye alınan şahsın cenazesi, deniz polisi dalgıç ekipleri tarafından suya indirildi. Dalga nedeniyle kayalık alanda zorluk yaşayan ekipler, sedyeyi sudan bota ulaştırmayı başardı. Bota alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Vatandaşlar ise yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezler üzerinden tehlikeye aldırmadan aşağıdaki kurtarma çalışmasını izledi. Yapılan incelemede cesedin kimliğinin Berke Ertaş'a(22) ait olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Ertaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.