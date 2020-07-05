Falezlerde çanta içinde Roma dönemine ait tarihi eser bulundu

Antalya'da falezlerde bir çanta içinde Roma dönemine ait kolsuz, ayaksız ve başsız kadın heykeli bulundu. Antalya Müzesi'ne götürülen heykel, arkeolog incelemesinin ardından sergilenecek.

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlere balık tutmak için gelen amatör balıkçı Emrah Demir, kayalıklar arasında bir çanta gördü. Çantanın kenarından içine bakan Demir, heykel olduğunu görünce durumu polise haber verdi. Müze görevlileriyle çanta üzerinde inceleme yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli yukarı çıkardı. Müzeye teslim edilen heykelin Roma dönemine ait 70 santimetre uzunluğunda, başı, ayakları ve kolları olmayan bir kadın heykeli olduğu belirlendi. Heykelin detaylarının bir arkeolog grup tarafından belirleneceği ve daha sonra müzede sergileneceği belirtildi.