Falezlerde kurtarma operasyonu

Antalya'da 15 metre yükseklikteki falezlerden düşen bir kişi, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Bilinci açık olan şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterirken, diğer yandan falezlerin üstüne çıkan vatandaşların da ekiplerin kurtarma çalışmasını merakla izledikleri ve kayda aldıkları görüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karaalioğlu Parkında bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Emre olduğu ve parkta su sattığı öğrenilen kişi, falezlerde denizi seyrettiği esnada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağaçlara takılarak kayalıklar üzerinde kalan şahsı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Önce kendi güvenliğini sağlayarak şahsı kurtarmak için iplerle aşağıya inen Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi, yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucunda kaşık sedyeye koydukları yaralıyı yukarı çekerek çıkardı. Sağlık ekipleri, düştüğü yerden güvenli bir şekilde çıkarılan yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi için hastaneye götürdü.

Öte yandan şahsı düşmeden önce gören Ali Yıldız, "Burada oturuyordum. Şahıs ayakta duramıyordu. Yanımdan geçti ve ‘su var' dedi. Eğik ve yamuk bir şekilde gidiyordu. Onu görünce, ‘bu düşer' dedik. 15 dakika sonra da düşmüş Arkadaşlar telefon açıp söyledi” dedi.