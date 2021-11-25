Falezlerde mahsur kalan köpek deniz polisinin 'film gibi' operasyonuyla kurtarıldı

Antalya'da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalıp saatlerce fark edilemeyen köpek, deniz polisinin operasyonu ile kurtarıldı. Yağmur altında gerçekleşen operasyonda köpeğin kurtarılma anındaki sevinç gösterisi ise görüntülere yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Falezlerin denize yakın kısmında bir köpek kayalık alanda mahsur kaldı. Bulunduğu yerden ne yukarı ne de aşağı inebilen köpeği fark eden tur düzenleyen teknedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Saat 15.20 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi. Yat limanından iki ayrı ekip olarak çıkış yapan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı. Köpeğin polisleri görünce sevinç hareketleri ise görüntülere yansıdı. Yağmurlu havada oldukça ıslanan köpeği bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak kucaklayıp ardından bota aldı. Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Kurtarma anı baştan sona kadar kameralara yansırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.