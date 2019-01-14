İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Falezlerde ölümüne olta

Antalya’da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da balık tutmak için 30 metre yükseklikteki falezlerin kıyısına kadar gelen amatör balıkçı, yürekleri ağza getirdi.


Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçının, balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerin uç kısmına kadar gelen balıkçı, uçurumun kenarında oturarak balık avına devam etti. Amatör balıkçının balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.


Yaklaşık 2-3 saat boyunca uçurumda balık avını sürdüren balıkçı, bir müddet sonraysa bölgeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.