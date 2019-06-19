Falezlerden düşen genci polis kurtardı

Antalya'da falezlerden denize düşen genç, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda falezlerde meydana geldi. Koruyucu bariyerleri geçip falezleri izleyen 30 yaşındaki T.K., dengesini kaybederek biranda denize düştü. Gencin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şans eseri kayalık alana düşmeyen T.K, yüzerek kendini güvenli bölgeye aldı. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, T.K.'yi bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Ayağı kayıp düştüğünü söyleyen T.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.