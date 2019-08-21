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Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da yaklaşık 15 metre yükseklikteki falezlerden düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan iki genç, falezlerden bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, falezlerin 15 metre aşağısındaki kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlarla bölgeye inen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Emine K. (52) isimli kadını sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.


Vücudunda kırıklar tespit edilen Emine K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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