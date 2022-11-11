Famara Diedhiou sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı

2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senagal Milli Takımı kadrosunda yer alacağını öğrenen Famara Diedhiou'nun sevinç anları kulübün resmi hesaplarından paylaşıldı.

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Corendon Alanyaspor'un Senegalli forveti Famara Diedhiou da kadroda yer aldı. Diedhiou, Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. İsmini listede gören Diedhiou sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Bu anlar Alanyaspor'un resmi hesaplarından ‘Tebrikler Famara Diedhiou' notuyla paylaştı.