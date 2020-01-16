Faslı baldız cinayetinde kan donduran ifadeler

Antalya'da Faslı baldızını bıçaklayarak öldüren sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan maktulün ablası ve sanığın eşi, “Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi. Ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi” dedi.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde geçen 28 Eylül'de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K'nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.'nın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj'i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Ercan K. ise yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Ercan K. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, sanık Ercan K'nın, Siham K. ile 2011 yılında evlendikleri, Siham K'nın zaman zaman sanıktan şiddet gördüğü ifade edildi.

Arkadaşına, ‘Bir insanı öldürmenin cezası nedir?' diye soru sormuş

Maktulün, ablasının hamile olması dolayısıyla Fas'tan Türkiye'ye geldiğinin belirtildiği iddianamede, şöyle denildi:

“Maktul şüpheli eniştesi ile birlikte aynı evde kalmaya başladı. Şüphelinin, eşine şiddet uygulaması nedeniyle maktul şüpheliye itiraz etti ve pek çok kez şüpheli ile tartıştı. Bir iki kez de şüpheli hakkında ailenin korunması kanunu çerçevesinde tedbir uygulanıp şüphelinin evden uzaklaştırıldı. Evden uzaklaştırma kararı verilen şüpheli bazen annesinin evinde, bazen de polis evinde konakladı ve hakkında bu kararların verilmesinden baldızı olan maktulü sorumlu tuttu ve maktule kin gütmeye başladı. İşyerindeki arkadaşına da, ‘Bir insanı öldürmenin cezası nedir? Öbür dünyada günah yazılır mı? Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezası hafifler mi? gibi sorular yöneltti.”

“Baldızını öldürmeye karar verdi”

Sanık Ercan K'nın, hakkında tedbir kararının sona ermesinin üzerine, baldızını öldürmeye karar verdiğini belirtilen iddianamede, eylemi gerçekleştirmek için annesinin evinden et kesme bıçağı aldığı kaydedildi. İddianame şöyle devam etti:

“Yaptığı plan gereğince maktulü savunmasız yakalamak için evin mutfak balkonundan içeri elindeki bıçakla suç tarihinde girdi. Şüpheliyi önce eşi Siham K'yı fark etti ve ‘yapma etme' diye ona engel olmaya çalıştı. Ancak şüpheli elindeki büyük bıçağı masaya vurarak baldızına hitaben, ‘bıçak çekmek neyin nesiymiş?' deyip saldırdı. Ancak maktul ablasının eşine engel olmaya çalışırken, kardeşi maktule de, ‘kaç' demesi üzerine, maktul evin dış kapısını açıp, sokağa doğru bağırarak kaçmaya başladı. Şüpheli de elinde bıçakla maktulün peşinden sokağa çıktı. Maktulün ablası da komşulardan yardım istemek için balkona çıkarak, bağırdı. Ancak buna rağmen şüpheli peşinden koştuğu baldızı olan maktule yetişerek, elindeki bıçakla defalarca maktulün göğüs ve boyun kısmına vurdu. Ayrıca maktulün saçından tutarak boyun kısmına bıçakla vurdu. En az 5 öldürücü bıçak darbesi, şüpheli tarafından maktule yöneltildi.”

İddianamede ifadesi alınan Siham K., sanık eşi Ercan K'nın kendisine sık sık şiddet uyguladığını ifadelere yer verildi.

“Eşim kız kardeşime göz koydu”

Kız kardeşi maktulün, yaklaşık 9 ay önce kendisine yardım etmek için Fas'tan geldiğini ifade eden Siham K.'nın iddianamede şu ifadeleri yer aldı:

“Eşim kız kardeşime göz koydu. Onu dini nikahına alıp ikinci eş yapmak istedi. Ancak kız kardeşim bunu kabul etmedi. Eşim bana şiddet gösterirken de kardeşim buna sürekli çıkışıyordu. Eşim hakkında yasa çerçevesinde tedbir kararı aldırdım ve eşim evden bu nedenle uzaklaştırıldı. Böyle olunca eşim bana ve kız kardeşime daha çok kin besledi. Olay günü de mutfak balkonundan elinde bıçakla içeri girdi ve kız kardeşime saldırdı. Ancak araya girdim kız kardeşime, ‘kaç' dedim kız kardeşim ayakkabılarını giymeden evden sokağa çıktı. Ben de balkona çıkıp komşulardan yardım istedim. Bir müddet sonra olay yerine ambulansların geldiğini ve eşimin kız kardeşimi bıçaklayarak öldürdüğünü öğrendim.”

Ölü muayene ve otopsi tutanağının yer aldığı iddianamede, maktulün 8 adet öldürücü bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, sanık Ercan K'nın eylemi, ‘tasarlayarak' gerçekleştirdiğinin kabul edildiği belirtildi.