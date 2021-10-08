Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesine ISO 45001:2018 belgesi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, ISO 45001:2018 belgesini Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Müdürü Süha Doğrul'a teslim ederken başarının diğer okul ve kurumlara örnek olmasını dilediklerini söyledi.

TS ISO 45001:2018- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, kuruluşlara güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlamasına imkan verilmesini, kuruluşta iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını, organizasyon el yapının güçlendirilmesini ve oluşturulan sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı hedefliyor.