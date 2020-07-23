Fatma teyzenin yanan evi yeniden yapılıyor

Alanya Belediyesi, 60 yaşındaki Fatma Özcan'ın yanan evi için yardım talebini geri çevirmedi ve evin yeniden yapılması için gerekli malzeme yardımını kendisine ulaştırdı.

60 yaşındaki Fatma Özcan'ın evi, 13 Temmuz tarihinde elektrik kaçağı nedeniyle kül olmuştu. Taşbaşı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Özcan'ın yardım talebine ise Alanya Belediyesi yetişti. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatma Özcan'ın evinin bir an önce yapılarak kendisine teslim edilmesi için yoğun mesai harcadı.

Evin temeli atıldı

Fatma teyzenin talebiyle Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, ilk iş olarak ivedilikle harabeye dönen evi yıktı. Ardından 50 torba çimento, 1 kamyon kum, kalıp ve demir desteğiyle evin temeli hazırlandı. Ardından Alanya Belediyesi beton ekibi tarafından temel betonlama işlemi tamamlandı.