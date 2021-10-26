Faydalı böcek yetiştiriciliği için ekilen patatesler hasat ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere verilen patatesler hasat edildi. Kooperatifin yetiştirdiği patatesler Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak, avcı böcek üretiminde kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma hedefiyle ilçelerin kalkınmasına ve köyden kente göçün önüne geçmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kooperatiflerle yapılan çalışmalar bir bir sonuç veriyor.

“Tohumluk patatesler yetişti”

Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılan işbirliği kapsamında kooperatife hibe edilen tohumluk patatesler yetişti ve hasat edildi. Kooperatif üyeleri tarafından yetiştirilen patatesler, Büyükşehir Belediyesi'nin biyolojik mücadele için faydalı böcek üretiminde kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi gerçekleştirilen faydalı böcekler ise turunçgil ve nar bahçelerine bırakılarak unlu bit zararlısıyla mücadele edilecek. Bu sayede pestisit kalıntısının önüne geçilecek, üretici ve tüketicinin sağlığı korunacak, üreticinin üretim aşamasındaki işçilik ve pestisit maliyetleri azalacak.

“Tamamen organik”

Korkuteli Osmankalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi Musa Oral, Büyükşehir'den ilk kez hibe desteği aldıklarını belirterek, “Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde bundan sonraki yıllarda bu desteklerin farklı alanlarda ve farklı ürünlerle de devam edilmesi kararına vardık. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın bizlere vermiş olduğu bu patateslerin herhangi bir ilaç ve gübre kullanılmadan tamamen organik şekilde üretilmiş olması da bizim için bir avantaj. Geri alma garantisiyle bu işe teşvik edildik. Bu desteklerin devamının sağlanmasını diliyoruz” dedi.