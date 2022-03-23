Fener Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi'ni Tekelioğlu Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'na bağlayan Fener Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 2 kilometrelik caddede 5 bin 856 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş olacak.

Muratpaşa Belediyesi, 8 yıl içinde, ilçenin 400 kilometrelik cadde ve sokağı baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmalarında sadece kullanılan asfaltın maliyeti mevcut dolar kuru üzerinden 348 milyon 875 bin 782 lira oldu. Doğalgaz başta olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları kapsayan çalışma 35 mahallede gerçekleştirildi.

“Ekonomik şekilde yeniledik”

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2016'da hizmete açtıkları asfalt plent tesisleriyle cadde ve sokak yenileme projelerinin sürdürülebilir bir yatırım çalışması haline geldiğini belirtti. Başkan Uysal, “Özellikle son dönemde akaryakıt, doğalgaz maliyetlerinde yaşanan artışları düşündüğümüzde tam zamanında doğru bir yatırımı etap etap gerçekleştirdik. Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, 400 kilometrelik yenilemenin ardından, eski Lara Caddesi'ni Tekelioğlu Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'na bağlayan Fener Caddesi'nde yenileme çalışmaları başladı. Muratpaşa'nın en önemli bağlantı yollarından yaklaşık olan yaklaşık 2 kilometrelik caddede, ekipler sıcak asfalt serimine geçti. Hafta sonuna kadar tamamlanması beklenen çalışmalarda caddede 5 bin 856 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak.