İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe, Antalya'da

Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’yi taşıyan uçuk, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na indi.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yarın karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'yi taşıyan uçuk, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Fenerbahçe'yi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 16.30'da Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Havaalanında kafileyi taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.. Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar özçekim yapmak için birbiriyle yarıştı. Yoğun ilgi eşliğinde otobüse binen teknik heyet ve futbolcular, otele hareket etti.


Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.