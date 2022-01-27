Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada geldiği Antalya'da, ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'na verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki ikinci antrenmanını otelin sahasında gerçekleştirdi. Antrenman öncesi İsmail Kartal, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmana sarı-lacivertliler ısınma hareketleriyle başladı, pas ve yükleme çalışmalarıyla devam etti. Kaleciler ise takımdan ayrı kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı. Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı koşu yaptı. İlk 15 dakikanın ardından antrenman basına kapalı devam etti.