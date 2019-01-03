Fenerbahçe Antalya'ya geldi

Fenerbahçe devre arası hazırlıkları için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi az sayıda Fenerbahçe taraftarı karşılarken Teknik Direktör Ersun Yanal ve kulüp tarafından affedilen kaleci Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe 11 Ocak tarihlerine kadar Antalya Belek'te devre arası hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

“Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.”