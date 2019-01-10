Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde kamp yaptığı otelin antrenman sahasında gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.