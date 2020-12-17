Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar: " Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz”

Corendon Airlines, sponsoru olduğu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı Brand & Sport Summit katılımcıları ile buluşturdu. Marka ve spor endüstrilerinin arasında köprü kuran organizasyonda konuşan Eda Erdem Dündar, “Corendon Airlines ile havalara uçmaya devam edeceğiz” dedi.

Covid-19 salgının sürmesi sebebiyle Sportsnet Group tarafından bu yıl hibrit formatta düzenlenen Brand & Sport Summit'e panel sponsorluğu desteği veren Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için hazırladığı filmi de organizasyon katılımcıları ile paylaştı. Havayolu şirketinin pandemi şartlarının devam ettiği 2020 – 2021 sezonu için Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'na sağladığı desteğin kendileri için çok mutluluk verici olduğunu belirten Kaptan Eda Erdem Dündar, “Corendon Airlines, halihazırda büyük spor sponsorluklarına sahip olan, özellikle kadın takımlarına çok büyük katkı sağlayan bir marka. Kendileri iki yıldır sponsor olarak bizimle birlikteler. Kulübümüz ile yaptıkları iş birliği biz oyuncular için de çok değerli ve önemli. Bu sponsorluktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca kendilerinin takımımız için hazırladıkları ‘Havalara Uçuyoruz' reklam filmi de takımımızın başarı yürüyüşüne çok uyumlu. Çok başarılı bir iletişim çalışması oldu. Ayrıca reklam filminin hazırlık sürecinde de takım olarak çok eğlendik, sezon öncesinde moral depoladık.”

“Fenerbahçe'de büyüdüm diyebilirim”

Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'ndaki konumu ile ilgili de şu açıklamaları yaptı:

“2008 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyiyorum. 12 yıllık bu dönem benim için çok hızlı geçti. İçinde çok büyük başarılar ve hikayeler olan bir yürüyüş oldu. Kariyerimde en büyük öncelik olarak her zaman Fenerbahçe'yi konumlandırmıştım. Çok büyük bir camianın formasını giymek de size büyük sorumluluk yüklüyor. Bu takımda büyüdüm diyebilirim. Kaptan olmanın yanında orta oyuncu olmanın da size getirdiği sorumluluk var. Bu sorumlulukları yerine getirmek de beni çok mutlu ediyor. Kendi içerisinde farklı zorlukları olsa da bulunduğum konumdan gayet memnunum.”

“Gençlere voleybolla kalmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum”

Dündar, genç voleybolculara da şu mesajı verdi: “Sporun, gençlerimizin hayatına çok büyük katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Örneğin ben utangaçlığımı voleybol sayesinde giderdim. Voleybolu çok sevdiğim için hiç pes etmedim. Gençlerimize de asla pes etmemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle voleybolda çok çalışmak ve çok tekrar yapmak çok önemli. Yapamadığınız bir şeyin üzerine giderek kendinizi geliştirebilirsiniz. Benim anlayışım hep bu oldu. Sevdiğiniz işi yapma gücüne sahip olmalısınız. Başarılı olmak ya da olmamak hiç önemli değil, spor mutlaka hayatınızda olsun. Özellikle takım sporlarının sizin gelişiminize katkısı çok fazla oluyor. Gençlere voleybolla kalmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum.”

Türkiye'de korfboldan bisiklete, futboldan voleybola, basketboldan hentbola kadar pek çok farklı spor branşına desteği veren Corendon Airlines, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile birlikte havalara uçmaya 2020 – 2021 sezonu boyunca devam edecek.