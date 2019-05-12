Ferhat Göçer'e konserinde doğum günü sürprizi

Karaalioğlu Parkı'nı dolduran on binlerce Antalyalı, Göçer'in romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak, dev bir koro halinde eşlik ederken, haraketli parçalarda görsel şov yaşandı. Ünlü sanatçıya sahnede doğum sürprizi de yapıldı.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, etkinlikler kapsamında konser verdi. On binlerce Antalyalının akın ettiği Karaalioğlu Parkı tarihi günlerinden birini yaşadı. Şarkılarını Antalyalılar için söyleyen sevilen sanatçı, Ferhat Göçer muhteşem sahne performansı ile büyük alkış aldı.

Göçer, yaklaşan 19 Mayıs dolayısıyla söylediği Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile izleyenleri coşturdu. Antalyalılar sanatçının söylediği hareketli parçalara elleriyle tempo tutarak eşlik etti.

Doğum gününü sahnede kutladı

Göçer'e doğum günü dolayısıyla bir de sürpriz yapıldı. Konser verdiği sırada sahneye gönderilen doğum günü pastasını gören Göçer duygulanırken “Bugün Antalya'da olmaktan son derece mutluyum, ancak bu güzel sürpriz ile Antalyalılar beni bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Antalyalılar ile birlikte olmayı gerçekten çok özlemişim. Sizlerin bu güzel enerjisi bana en büyük doğum günü hediyesi oldu. Ramazan ayının bu güzel ikliminde beni siz sevenlerimle buluşturan değerli başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Konser sonunda Ferhat Göçer'e Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti tablosu hediye edildi.