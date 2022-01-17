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Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'da

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye çalışmalarını başlatan Antalyaspor, Fernando Lucas Martins’i renklerine bağladı.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye çalışmalarını başlatan Antalyaspor, Fernando Lucas Martins'i renklerine bağladı.


Fraport TAV Antalyaspor, devre arası transfer sezonunun ikinci imzasını orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'e attırdı. Çin'in Beijing Guoan takımıyla olan sözleşmesini ağustos ayında sonlandıran ve boşta olan Brezilyalı oyuncu, kendisini 1 buçuk yıl için kırmızı-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Fernando Lucas Martins, Antalyaspor'da 20 numaralı formayı giyecek.

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