Feslikan'da 71 başpehlivan er meydanına çıkacak

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 25 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek 23'üncü Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 71'i başpehlivan olmak üzere bin güreşçinin katılması bekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi Geleneksel Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri hazırlıkları tamamlandı. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Feslikan Güreşleri, bu yıl 25 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı güreşlerde, tribünlere üçte bir oranında izleyici alınacak. Seyirciler HES kodu sorgulamasının ardından tribünlere geçecek. Maske ve diğer salgın tedbirlerinin zorunlu tutulacağı etkinlikte izleyicileri seyir zevki yüksek mücadeleler bekliyor.

Heyecanlı bekleyiş

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, güreş severlerin yanı sıra kendisinin de Feslikan Güreşleri'ni heyecanla beklediğini söyledi. Tribündeki izleyicilerin ve televizyonda müsabakaları canlı izleyecek seyircilerin keyifli zaman geçirmesi için günlerdir güreşlerin yapılacağı Feslikan Yaylası'nda hazırlık yaptıklarını belirten Esen, Kırkpınar Güreşleri'nde er meydanına çıkan sporcuların birçoğunun Feslikan'da mücadele edeceğini açıkladı. Esen, “Bu yılki güreşlere 71'i başpehlivan olmak üzere bin pehlivanın katılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen güreşçilerimizi Konyaaltı'mızda ağırlayacağız. Sporcuların güreşlere güreşlerimizi yoğun ilgisi bizi memnun etti. Güreşçilerimizin yoğun ilgilisi, Feslikan Güreşleri'nin kalitesini ortaya koyuyor. Müsabakalarda mücadele edecek her sporcumuza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.