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FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski öğretmen N.U.'nun Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda N.U.'nun yakalanması amacıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği belirtilen N.U. saklandığı evde yakalandı.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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