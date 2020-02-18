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"FETÖ'ye para gönderdin" diyerek 48 bin TL dolandırdılar

Kendini polis savcı olarak tanıtan şüpheli FETÖ’ye para aktardığını ileri sürerek Ü.

Kendini polis savcı olarak tanıtan şüpheli FETÖ'ye para aktardığını ileri sürerek Ü.T.'den 48 bin TL para aldı. Dolandırıcı kısa sürede yakalandı.


Antalya'da kendini polis savcı olarak tanıtan M.K. isimli şüpheli, müşteki Ü.T.'yi arayarak hesabı üzerinden FETÖ terör örgütüne para aktarımı yapıldığını söyledi. Baskı altına alınan Ü.T. bir banka şubesinden 48 bin TL kredi çekerek telefondaki şahısa parayı elden verdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, olay yeri ve civarındaki güvenlik kamera görüntüleri ile KGYS'den alınan görüntüler incelendi. Eşkal bilgileri belirlenen M.K. isimli şüpheli yakalanarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.

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