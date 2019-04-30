Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, birinci sırayı elde etti

Mersin'de bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilen Tour of Mersin Bisiklet Yarışı'na katılan Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, toplam 500 kilometre süren ve yaklaşık 8 bin metre tırmanış içeren 4 etap sonunda Türk takımları arasında birinci sırayı elde etti.

25 Nisan'da başlayan ve 4 etap halinde gerçekleştirilen yarışa Fiberli ve Efor İnşaat'ın desteğiyle katılan Antalyaspor, genel klasmanda 11 farklı ülkeden 15 takım ile kıyasıya mücadele etti. Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, toplam 500 kilometre süren ve yaklaşık 8 bin metre tırmanış içeren 4 etap sonunda Türk takımları arasında birinci sırayı elde etti.

Sporcular, 28 Nisan'da sona eren yarışta uluslararası klasmanda ise beşinci sırayı elde etti. Yarışmada sırasında Fiberli Antalyaspor'dan Soner Akbaş geçirdiği kaza sonucu yaralandı ve yarışa devam edemedi. Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı yarışlara Antrenör Salih Yalızat, İzzet İçen, Soner Akbaş ve İsmail Çavuşoğlu ile katıldı. Takıma Lassa'dan Burak Abay ve Rusya'dan Victor Manakov da destek verdi.

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı Sorumlusu Ogün Çavuş, Türk milli takımını ve bisiklette Türkiye'nin önemli kulüplerini geride bırakıp en iyi Türk takımı olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Sporcularımızı kutlarken bizlere desteğini esirgemeyen kulüp yönetimimiz ile sponsorlarımız Fiberli ve Efor İnşaat'ın yanı sıra forma sponsorumuz Jordanred'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.