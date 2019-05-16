Fiberli Antalyaspor, Karadeniz Turu'nda

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu'nda mücadele edecek.

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2018 yılında UCI takvimine alınan Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu'nda mücadele edecek. Yarın (17 Mayıs Cuma) başlayacak ve 3 gün sürecek olan tur, 120 kilometrelik Rize-Ayder etabı ile start alacak. 208 kilometrelik Rize-Giresun etabının ardından 170 kilometrelik Giresun-Samsun etabı ile yarış tamamlanacak. Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı, uluslararası organizasyona İzzet Şahin, Osman Koç, Soner Akbaş, İsmail Çavuşoğlu ve Pasban Khajeh'ten oluşan ekiple katılacak.