Fığla Mahallesi imar yolunda sona gelindi

Alanya Fığla Mahallesi Mamadı Mevkii'nde 30 metre genişliğindeki imar yolu çalışmasında sona gelinirken, Kestel ve Mahmutlar'da ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Alanya Belediyesi, kentin planlı gelişmesi, standart altyapı ve üstyapı hizmetlerine ulaşması adına başlattığı çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Alanya merkez, Kestel Üniversite ve yeni sanayi sitesi yolunda trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatması planlanan, 30 ve 20 metre iki imar yolu açılıyor. 30 metre imar yolu Alanya merkezde Fığla Mahallesi'nden Büyükhasbahçe ve kuzey mahallelere bağlı alternatif bir güzergâh oluştururken, 20 metrelik Kestel Fakülte yolu da bölgenin en önemli ulaşım güzergâhlarından birisi konumunda olacak.

Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri merkez ve mahallelerde altyapı eksikliği bulunan bölgelerde yağmur suyu drenaj çalışmasına da devam ediyor. Çalışmalar Kargıcak Kanuni Caddesi ile Tosmur merkezde sürüyor.