Fığla Mahallesi'ne müjdeli haber

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu yaklaşık 2 yıldır Fığla Mahallesi'nde süren imar sorununun çözüldüğünü belirterek, “Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Fığla Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıldır devam eden imar sorununun aşıldığı müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı ile Alanya Belediyesi arasında Fığla Mahallesi 2686 Ada 5 Parselde (eski Alanya Devlet Hastanesi) süren davanın yapılan yeni parselasyon çalışmasıyla sona erdiğini belirten Kasapoğlu, “Süreç aşamasında belediyemiz ile davacı Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde davaya konu mağduriyetin de giderilecek şeklinde yeni bir uygulama ile bölge yeniden imar faaliyetlerine açılmıştır” dedi.

“Bölge halkının önündeki hukuki engel bu çalışma ile ortadan kaldırıldığını kaydeden Kasapoğlu, “Davaya konu parseller yönünden 4 adadan oluşan yeni bir imar uygulaması ile mağduriyetin giderilmesi amaçlanmış olup bunun haricinde kalan ve eski hastane bölgesi ile yayla yolu kavşağı arasında 2 yıldır durmuş olan imar faaliyetleri kaldığı yerden devam edilebilecek. Atıl durumda bulunan eski hastane arazisinin mülkiyet yapısı çözümlendiğinden yeni yatırımların önü açılmıştır. Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.