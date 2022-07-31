Fığla Mamadı yolunda asfalt öncesi altyapı hazırlıkları aralıksız sürüyor

Altyapı çalışmaları çerçevesinde Fığla Mahallesi'nde gerçekleşecek asfalt öncesi, yağmur suyu drenaj çalışması başlatıldı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fığla Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 30 metre genişliğindeki yolda asfaltlama öncesi yağmur suyu drenaj çalışması başlattı. Bölgede süren çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çevreyolu ile kuzey mahallelerinin ulaşımında büyük kolaylık sağlayacak Mamadı 30 metrelik imar yolunda son aşamaya gelindi. Şu an yağmur suyu drenaj çalışmasını yapıyoruz. Ardından yolun asfaltını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.