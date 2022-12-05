Filenin akrepleri evinde galip

Lig 8. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor voleybol takımı, 2022-2023 sezonunda oynadığı sekizinci maçında Döşemealtı Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan maçın 25-13, 26-24 ve 25-11 biten setleri sonucunda Antalyaspor, kazandığı 3 puan ile birlikte ligde puanını 18'e çıkararak takipçisi Döşemealtı ile arasındaki farkı açmış oldu.

Bu maç ile birlikte bu sezon galibiyet sayısını 6'ya çıkaran kırmızı beyazlılar, 11 Aralık 2022 tarihinde Denizli temsilcisi Tutku Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya'da karşılaşacak.