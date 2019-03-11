Filenin akrepleri final grubunda

Lig play-off grubunda Antalyaspor son maçında Antakya Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını final grubuna yazdırdı. Adana Yüreğir Spor Salonu'nda 3 gün süren play-off etabının ilk maçında Ordu Çamlıkspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra ikinci maçında Kale 1957'ye 3-0 yenilen Filenin Akrepleri, son karşılaşmasında Antakya Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Setleri 25-12, 25-13 ve 25-14'lük skorlarla kazanan Antalyaspor, başarısını bir adım daha öteye taşıyarak final grubuna katılmaya hak kazandı. Filenin Akrepleri 18-19 ve 20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin'de oynanacak final grubu müsabakalarında ter dökecek. Bu karşılaşmalar sonunda ilk 2'ye giren takımlar adını TVF 1. Lig'e yazdıracak.