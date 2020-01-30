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Filenin akrepleri ligde son sıradan 3'üncü sıraya yükseldi

Kadınlar Voleybol 1.

Ligi'nde aldığı seri galibiyetlerle hedef büyüten ve play-off için mücadele etmeye başlayan Berlin Döner Antalyaspor, bu hafta Ankara deplasmanında Astor Voleybol PVİ ile karşılaşacak.


Yakaladığı çıkışla ligde son sıradan 3'üncü sıraya kadar yükselen ve iddiasını güçlendirerek sürdüren Filenin Akrepleri'nde takımın deneyimli oyuncularından Ayşe Kılıç, başarılı olmalarının sırrını uyum ve dostluk içinde takım olmalarına bağladı. Kariyeri boyunca birçok şirket ve belediye kulübünde spor yaptığını, ancak Antalya gibi bir şehirde spor yapmanın çok keyifli olduğunu belirten Kılıç, “Antalya Cennet gibi. Bu şehrin takımı için mücadele etmek de ayrı bir keyif. Taraftar maça gelirken, ‘şehrin takımı için bir şey yapmam lazım, bu takıma bir katkım olabilir, oyuncuları yalnız bırakmamamız gerek' düşüncesi ile geliyor. Biz kazandıkça onlar bize, biz de kendimize inanıyoruz. Sürprizlerle dolu bir sezon geçiyor. Uyum ve dostluk en üst düzeyde. Takım kendine hedef koyuyor ve bunun için oynuyor. Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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