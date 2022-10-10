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Filenin Akrepleri sezona galibiyetle başladı

Antalyaspor Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2.

Lig 8. Grup'ta Tutku Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.


TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele Antalyaspor Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunun açılışında deplasmanda karşılaştığı Tutku Gençlik ve Spor Kulübü'nü set vermeden 0-3 mağlup etti.


Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan maçın setlerini 10-25, 8-25 ve 16-25 kazanan kırmıız-beyazlılar salondan 3 puan ile ayrılan taraf oldu. Filenin Akrepleri ilk maçında elde ettiği bu galibiyetin ardından ligin 2. haftasını statü gereği bay geçtikten sonra ligin 3. haftasında Antalya Spor Salonu'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı'nı ağırlayacak.

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