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Filenin genç akrepleri yarı finalde

Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek grubunda birinci oldu.

Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek grubunda birinci oldu. Filenin Genç Akrepleri aldığı bu sonuçla yarı final oynama hakkı elde etti.


Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor kadın voleybol takımı son 5 maçından 4'ünü kazanarak yükselişe geçerken altyapı takımları da gelecek için umut veriyor. Antalyaspor Genç Kız takımı, final grubunda Kepez Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek grubunda birinci oldu. Filenin Genç Akrepleri aldığı bu sonuçla yarı final oynama hakkı elde etti. Antalyaspor, farklı yaş kategorilerinde 7 takımla yerel liglerde mücadele ediyor.

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