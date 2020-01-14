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Filenin sultanları galibiyete doymuyor

Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir eden Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, rakibine göz açtırmadı.

Kepez'in yıldız kızları, maçı 3-1 galibiyetle kazandı.


Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Turgut Özal Spor Salonunda Mega GSK Sporu misafir etti. Heyecanlı geçen maçta, Kepez'in Yıldızlar takımı rakiplerine göz açtırmadı. Kepez Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, disiplinli oyunu sayesinde üst üste bulduğu sayılarla maçı 3-1 galibiyetle kazandı. Kepez Belediyespor Kulübü Voleybol Antrenörü Emrah Soysal maç sonunda yaptığı açıklamada; takımın tamamının tecrübe kazanması amacıyla bir üst kategoride müsabakalara katıldığını, sporcuların gelişim ve tecrübe kazanmasının önemli olduğunu vurguladı.

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