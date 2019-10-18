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Filenin Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ karşılaşması sonrası kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize bir destek de Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan geldi. Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını DSİ ile yaptı. Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleşen mücadelede karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü muhafaza eden filenin sultanları, maçı 3-0 galip bitirdi. Filenin genç yıldızları, galibiyetin skorunu Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize armağan etti. "Gönlümüz ve dualarımız sizlerle" diyen Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, geceyi Mehmetçiğe asker selamı vererek taçlandırdılar.

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