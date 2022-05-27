'Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri' yeniden er meydanında

Finike Belediyesi tarafından Başkan Mustafa Geyikçi'nin himayesinde gerçekleştirilen “Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri” uzun pandemi döneminden sonra tekrar er meydanıyla buluşuyor. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Yusuf Can Zeybek, Cengiz Han Şimşek gibi baş pehlivanların ve yaklaşık 800 ile 1000 alt boylarda güreşçinin kol bağlayacağı güreşlere hem sporcuların hem de izleyenlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan güreş severlerin merakla beklediği “Altın Portakal Yağlı Güreşleri” 29 Mayıs Pazar günü Finike 100. Yıl Stadyumu Er Meydanında gerçekleştirilecek.