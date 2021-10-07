Finike Anadolu Lisesine z-kütüphane açıldı

Kütüphanede açılış törenine, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından kütüphane hakkında okul müdürü Cihan Karahan'dan bilgi alan Kaymakam Zafer Sağ, kütüphaneyi gezdi.

Kütüphane'nin açılışında konuşan Kaymakam Zafer Sağ, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz z-kütüphanenin öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki asıl amaç, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgi ile buluşmalarını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmektir. Bu projelerle, gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlayacağız” dedi.